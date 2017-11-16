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    ООН: число подозрений на холеру в Йемене достигло 925 тысяч

    Количество жертв эпидемии превысило 2,2 тыс. человек

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Число случаев с подозрением на холеру в Йемене достигло 925 тыс. человек, а количество жертв эпидемии превысило 2,2 тыс.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    "Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что по состоянию на 12 ноября в Йемене было больше 925 тыс. случаев с подозрением на холеру и более 2,2 тыс. связанных с нею смертей", - сказал он.

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