ООН: число подозрений на холеру в Йемене достигло 925 тысяч

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Число случаев с подозрением на холеру в Йемене достигло 925 тыс. человек, а количество жертв эпидемии превысило 2,2 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает, что по состоянию на 12 ноября в Йемене было больше 925 тыс. случаев с подозрением на холеру и более 2,2 тыс. связанных с нею смертей", - сказал он.