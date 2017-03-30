ООН: Число мигрантов и беженцев из Сирии превысило пять миллионов человек

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Количество мигрантов и беженцев впервые за шесть лет с начала конфликта в Сирии превысило 5 млн человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ).

По данным агентства, спустя год после конференции, на которой страны приняли решение о расселении к 2018 году 10% всех прибывших беженцев, только 250 тыс. человек из 500 получили новое место жительства.

В УВКБ ООН считают, что порядка 1,2 млн беженцев будут нуждаться в переселении в нынешнем году. Из них 40% - сирийцы.