ООН: Число голодающих в 8 конфликтных зонах достигло 56 млн

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Число голодающих в мире продолжает расти. Как сообщает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом говорится в совместном докладе Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Проблема продовольственного кризиса особо актуальна в восьми странах, где ввиду продолжающихся конфликтов недоедают и нуждаются в срочной помощи 56 миллионов человек.

Авторы доклада отмечают, что в таких странах, как Афганистан, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Южный Судан и Йемен гуманитарная ситуация за год ухудшилась.

Кроме того, с серьезными проблемами столкнулись жители Сирии, Сомали и Чада.

Согласно докладу, самый масштабный гуманитарный кризис на планете продолжается в Йемене.