ООН: число беженцев-рохинджа в Бангладеш может составлять порядка 300 тысяч

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Число беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш может вдвое превышать предыдущие оценки и составлять порядка 300 тысяч человек.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на бангладешского представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дипайана Бхаттачарийа.

Ранее ВПП сообщала о 146 тысячах беженцев-рохинджа.

Исходя из более высокого порога оценки, ВПП будет нуждаться в дополнительных 13,3 миллиона долларов, чтобы обеспечить высококалорийными бисквитами и рисом 300 тысяч беженцев в течение четырех месяцев, заявил Бхаттачарийа.