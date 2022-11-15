О нас

ООН: Численность населения Земли достигло 8 млрд

ООН: Численность населения Земли достигло 8 млрд Число людей на Земле достигло 8 млрд.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 10:20
ООН: Численность населения Земли достигло 8 млрд

Число людей на Земле достигло 8 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации.

"Это историческая веха в развитии человечества", - говорится в сообщении.

По информации ООН, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет, при этом отметки в 9 млрд человечество, согласно прогнозам всемирной организации, достигнет к 2037 году.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) в распространенном заявлении в свою очередь указал, что "в то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются". Две трети населения Земли, согласно данным UNFPA, живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения планеты происходит в основном в беднейших странах, в частности в африканских государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.

В UNFPA отметили, что с достижением 8-миллиардной отметки населения Земли мировому сообществу необходимо "искать проверенные эффективные решения для смягчения стоящих перед миром вызовов и для достижения целей устойчивого развития". Для осуществления подобных шагов, указали в фонде, необходимо увеличение инвестиций в соответствующие программы по поддержке населения, чтобы "сделать мир более безопасным, устойчивым и инклюзивным".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UN: World population reaches 8 billion

Другие новости из категории

Си Цзиньпин: Мировой экономике грозит рецессия
Си Цзиньпин: Мировой экономике грозит рецессия
15 ноября 2022 г. 11:20
Зеленский предложил провести обмен пленными по формуле всех на всех
Зеленский предложил провести обмен пленными по формуле "всех на всех"
15 ноября 2022 г. 11:15
Глава МИД Китая: Мы против исключения России из состава G20
Глава МИД Китая: Мы против исключения России из состава G20
15 ноября 2022 г. 10:33
Премьер Камбоджи заразился COVID-19, на днях он встречался с Байденом, Видодо и Кисидой
Премьер Камбоджи заразился COVID-19, на днях он встречался с Байденом, Видодо и Кисидой
15 ноября 2022 г. 10:03
Kyodo: В проекте заявления G20 есть критика России и несогласие с санкциями
Kyodo: В проекте заявления G20 есть критика России и несогласие с санкциями
15 ноября 2022 г. 09:49
Китай вывел на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования
Китай вывел на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования
15 ноября 2022 г. 08:49
Великобритания выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины
Великобритания выделит $11,8 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины
15 ноября 2022 г. 08:40
Президент Индонезии: Мы не должны разделять мир на части
Президент Индонезии: Мы не должны разделять мир на части
15 ноября 2022 г. 08:32
В Индии при обрушении каменоломни погибли не менее восьми человек
В Индии при обрушении каменоломни погибли не менее восьми человек
15 ноября 2022 г. 08:24
Си Цзиньпин: Китай выступает за прекращение огня в Украине
Си Цзиньпин: Китай выступает за прекращение огня в Украине
15 ноября 2022 г. 08:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi