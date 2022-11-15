ООН: Численность населения Земли достигло 8 млрд

Число людей на Земле достигло 8 млрд.

Число людей на Земле достигло 8 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации.

"Это историческая веха в развитии человечества", - говорится в сообщении.

По информации ООН, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет, при этом отметки в 9 млрд человечество, согласно прогнозам всемирной организации, достигнет к 2037 году.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) в распространенном заявлении в свою очередь указал, что "в то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются". Две трети населения Земли, согласно данным UNFPA, живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения планеты происходит в основном в беднейших странах, в частности в африканских государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.

В UNFPA отметили, что с достижением 8-миллиардной отметки населения Земли мировому сообществу необходимо "искать проверенные эффективные решения для смягчения стоящих перед миром вызовов и для достижения целей устойчивого развития". Для осуществления подобных шагов, указали в фонде, необходимо увеличение инвестиций в соответствующие программы по поддержке населения, чтобы "сделать мир более безопасным, устойчивым и инклюзивным".