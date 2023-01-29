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ООН: Cанкции против Венесуэлы усугубили экономический кризис в стране

ООН: Cанкции против Венесуэлы усугубили экономический кризис в стране Санкции, введенные против Венесуэлы, усугубили экономический кризис в этой стране и стали препятствием для реализации прав человека.
Другие страны
29 января 2023 г. 05:09
ООН: Cанкции против Венесуэлы усугубили экономический кризис в стране

Санкции, введенные против Венесуэлы, усугубили экономический кризис в этой стране и стали препятствием для реализации прав человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил по завершении визита в республику верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По словам Тюрка, венесуэльский экономический кризис возник раньше принятия санкций против Каракаса. Вместе с тем, констатировал он, "ясно, что секторальные санкции, действующие с августа 2017 года, усугубили экономический кризис и стали помехой для прав человека".

Верховный комиссар напомнил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека "неоднократно рекомендовало государствам - членам ООН приостановить или отменить меры, которые наносят ущерб правам человека и ухудшают гуманитарную ситуацию". Этот призыв, отметил он, касается односторонних принудительных мер, действующих не только против Венесуэлы, но и против других стран.

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