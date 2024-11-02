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ООН: C начала операции Израиля Ливан покинули почти 470 тыс. человек

ООН: C начала операции Израиля Ливан покинули почти 470 тыс. человек По меньшей мере 469 тыс. человек покинули Ливан после начавшейся в конце сентября военной операции Израиля против движения "Хезболлах".
Другие страны
2 ноября 2024 г. 08:11
ООН: C начала операции Израиля Ливан покинули почти 470 тыс. человек

По меньшей мере 469 тыс. человек покинули Ливан после начавшейся в конце сентября военной операции Израиля против движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Ливане.

В документе указывается, что по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Сирийского общества Красного Полумесяца, 25 тыс. ливанцев прибыли в Ирак.

Отметим, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам организации на ливанской территории.

В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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