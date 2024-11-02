ООН: Более половины населения Южного Судана сталкивается с голодом "кризисного уровня"

Продовольственный кризис в Южном Судане достиг критического уровня - более половины населения уже сталкивается с голодом "кризисного уровня".

Продовольственный кризис в Южном Судане достиг критического уровня - более половины населения уже сталкивается с голодом "кризисного уровня".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, Южный Судан, самое молодое государство в мире, переживает стремительно ухудшающийся гуманитарный кризис. Голод и вспышки холеры охватывают все большие территории страны, в то время как потребности в помощи стремительно растут.

Агентства ООН призвали международное сообщество к более активной поддержке и вмешательству, чтобы облегчить широко распространенные страдания.

Всемирная продовольственная программа (ВПП), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бьют тревогу в связи с усугубляющимся голодом, недоеданием и вспышками болезней в стране. По данным ВПП, продовольственная ситуация в Южном Судане достигла критического уровня - более половины населения уже сталкивается с голодом "кризисного уровня", классифицируемым как минимум IPC3 по пятибалльной глобальной шкале отсутствия продовольственной безопасности.

"У ВПП в настоящее время нет запасов продовольствия в Южном Судане, чтобы подготовиться к гуманитарному реагированию в следующем году", - заявил Шон Хьюз, исполняющий обязанности директора ВПП в Южном Судане. Он добавил, что ограниченные дорожные сети страны непроходимы большую часть года, особенно в регионах с самым высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.

Ситуацию усугубляет то, что у агентства ООН нет средств для предварительного размещения запасов на следующий год, поскольку оно также сталкивается с проблемами доступа к нуждающимся общинам из-за сезонного закрытия дорог и запретительных расходов, связанных с доставкой помощи по воздуху.

Продовольственный кризис в стране усугубляется несколькими факторами, включая высокие цены на продукты питания, экономическую нестабильность, продолжающиеся конфликты и приток беженцев из соседнего Судана, где также обостряется конфликт между правительственными войсками и мощным соперничающим ополчением.

Помимо продовольственного кризиса, Южный Судан борется со вспышкой холеры в округе Ренк - ключевом пункте въезда для беженцев и репатриантов, спасающихся от конфликта в Судане. Особенно уязвимы в растущем кризисе в Южном Судане дети в возрасте до пяти лет, которые сталкиваются с высоким уровнем недоедания и ограниченным доступом к базовым услугам.