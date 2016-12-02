ООН: более четырех тысяч иракцев погибли и получили ранения в течение ноября

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Более четырех тысяч иракцев погибли и получили ранения в течение ноября в результате терактов, насилия и вооруженного конфликта в стране.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI).

"В общей сложности 2885 иракцев были убиты и еще 1380 ранены вследствие терактов, насилия и вооруженного конфликта", - указывается в ее заявлении для печати.

По данным миссии, значительную часть этих жертв составляют гражданские лица - 926 убитых и 930 раненых. В течение ноября были убиты 1959 человек и ранены 450 из числа сотрудников иракских сил безопасности, включая полицейских, задействованных в боях, а также бойцов курдских формирований "пешмерга".