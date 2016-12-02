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    ООН: более четырех тысяч иракцев погибли и получили ранения в течение ноября

    Значительную часть этих жертв составляют гражданские лица - 926 убитых и 930 раненых

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Более четырех тысяч иракцев погибли и получили ранения в течение ноября в результате терактов, насилия и вооруженного конфликта в стране.

    Как передает Report, об этом сообщила в четверг Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI).

    "В общей сложности 2885 иракцев были убиты и еще 1380 ранены вследствие терактов, насилия и вооруженного конфликта", - указывается в ее заявлении для печати.

    По данным миссии, значительную часть этих жертв составляют гражданские лица - 926 убитых и 930 раненых. В течение ноября были убиты 1959 человек и ранены 450 из числа сотрудников иракских сил безопасности, включая полицейских, задействованных в боях, а также бойцов курдских формирований "пешмерга".

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