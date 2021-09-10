О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН: Более 90% населения Афганистана страдают от недоедания

ООН: Более 90% населения Афганистана страдают от недоедания Более 90% населения Афганистана страдают от недоедания.
Другие страны
10 сентября 2021 г. 21:00
ООН: Более 90% населения Афганистана страдают от недоедания

Более 90% населения Афганистана страдают от недоедания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки приводит в пятницу Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на основе телефонного опроса, проведенного организацией с 21 августа по 5 сентября во всех провинциях страны.

По ее данным, около 75% семей уже сокращают порции или берут продукты в долг. Как указывает ВПП ООН, неудовлетворительная ситуация с продовольственной безопасностью наблюдалась еще до захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан": до 15 августа более 80% домохозяйств сообщали о недостаточном потреблении продуктов. Каждый третий афганец испытывал острую нехватку продовольствия.

"ВПП необходимо охватить 9 млн человек в месяц к ноябрю, если мы хотим достичь запланированной цели в 14 млн к концу года, - отмечается в сообщении организации. - Мы обратились с призывом о выделении 200 млн долларов, ряд стран предложил свою помощь". Согласно опубликованным данным, в 2021 году ВПП оказала помощь более чем 6,4 млн афганцев.

В конце августа исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли предупредил, что в ближайшее время с голодом могут столкнуться около 14 млн афганцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
Будут ли платить зарплату невакцинированным учителям?
9 сентября 2021 г. 18:01
Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство
Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство
9 сентября 2021 г. 17:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi