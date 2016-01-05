ООН: Более 80 мирных граждан погибли в декабре в Йемене

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере, 81 мирный житель погиб в декабре в Йемене, несмотря на действовавшее в регионе краткосрочное перемирие.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
"В течение декабря по меньше мере 62 мирных жителя, согласно ряду сообщений, были убиты в результате воздушных ударов, приписываемых силам коалиции (во главе с Саудовской Аравией - ред.)", - цитирует Колвилла агентство Франс Пресс.
Всего, по данным ООН, с момента эскалации конфликта в Йемене в марте прошлого года погибли по меньшей мере 2795 мирных граждан, 5324 получили ранения.
News DepartmentАвтор новости
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