​ООН: более 8,2 млн. жителей Ирака нуждаются в гуманитарной помощи

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Число жителей Ирака, нуждающихся в гуманитарной помощи, за пять месяцев выросло на 3 млн. человек и сейчас составляет более 8,2 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Число иракцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, превысило 8,2 млн. человек - на 3 млн. больше, чем пять месяцев назад", - сказала Амос.

По ее словам, в это число входит около 2,8 млн. человек, вынужденных покинуть свои дома после того, как в январе 2014 года вспыхнул конфликт в провинции Анбар. Замгенсека обратила внимание, что половина внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - дети.

При этом массовое бегство людей из охваченных насилием районов продолжается: по данным ООН, только за последний месяц город Рамади в провинции Анбар покинули около 120 тыс. человек. При этом они не могут найти безопасное убежище. Как заявила Валери Амос, силы безопасности или власти семи провинций ограничили въезд на их территорию ВПЛ из Рамади. "Эти действия ведут к росту напряженности между общинами", - отметила замгенсека.

По ее словам, на сегодняшний день около 7 млн. жителей Ирака, то есть 20% населения страны, лишены доступа к медицинским услугам и чистой питьевой воде. При этом 4,4 млн. иракцев испытывают нехватку продуктов питания и 1 млн. - лишены крова, сообщила Амос.