ООН: Более 7 тысяч беженцев прибыли в Македонию из Греции за сутки

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Около 7600 мигрантов, большинство из которых являются беженцами из Сирии, прибыли на территорию Македонии из Греции за последние сутки. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в среду в Европарламенте, что с начала года в ЕС прибыли около 500 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе из Сирии и Ливии. Более 200 тысяч просителей убежища оказались в Греции, около 150 тысяч — в Венгрии и 120 тысяч — в Италии. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.