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    ООН: Более 650 детей воюют на стороне вооруженных группировок с начала года

    В случае возобновления конфликта десятки тысяч детей могут подвергнуться еще большему риску

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Более 650 детей в Южном Судане были рекрутированы с начала нынешнего года в вооруженные группировки.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные приведены в распространенном в пятницу в Женеве заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), призвавшего к немедленному прекращению такой практики.

    "В случае возобновления конфликта десятки тысяч детей могут подвергнуться еще большему риску", - говорится в заявлении.

    ЮНИСЕФ призывает "к немедленному и безусловному освобождению всех детей".

    По его оценке, с начала кризиса в Южном Судане в декабре 2013 года в вооруженные группировки и вооруженные силы было вовлечено 16 тыс. несовершеннолетних, и эта практика продолжается, "несмотря на широкое политическое обязательство ее прекратить".

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