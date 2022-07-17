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ООН: Более 6 миллионов человек в Шри-Ланке голодают

ООН: Более 6 миллионов человек в Шри-Ланке голодают В Шри-Ланке, которая переживает худший экономический кризис в своей истории, от нехватки продовольствия страдает 6,3 млн человек (более чем 28 процентов от общей численности населения).
Другие страны
17 июля 2022 г. 06:13
ООН: Более 6 миллионов человек в Шри-Ланке голодают

В Шри-Ланке, которая переживает худший экономический кризис в своей истории, от нехватки продовольствия страдает 6,3 млн человек (более чем 28 процентов от общей численности населения).

Как сообщает Report со ссылкой на Outlook India, об этом говорится в докладе Всемирной продовольственной программа (ВПП) ООН.

В ВПП предупредили, что в случае продолжения кризиса, ситуация ухудшится.

Из 6,3 млн человек, о которых идет речь в докладе, не менее 65,6 тыс. столкнулись с серьезными проблемами в доступе к продовольствию, еще 5,3 млн - вынуждены сократить число приемов пищи.

В 2022 году ВПП расширил усилия с тем, чтобы оказать помощь 3,4 млн жителей Шри-Ланки, однако для реализации этой программы в срочном порядке необходимы 63 млн долларов, следует из сообщения.

В Шри-Ланке в последние три месяца резко сократились доходы населения - доходы двух из пяти домохозяйств сократились вдвое. В июне продовольственная инфляция в стране достигла 80 процентов.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Şri-Lankada 6 milyondan çox insan aclıqla üzləşib

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