ООН: ​Более 500 мирных жителей погибли в Йемене за последние две недели

Баку. 3 апреля. REPORT. AZ/ Более 500 мирных жителей погибли в Йемене за последние две недели. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос.

"Отчеты гуманитарных агентств из различных частей страны сообщают о 519 убитых и около 1700 раненых за последние две недели, более 90 из них — дети", — отметила замгенсека ООН.

Также сообщается, что десятки тысяч людей покинули свои дома, некоторые оказались в Джибути и Сомали, отмечается недостаток воды и медикаментов.

"Несмотря на серьезные опасности, агентства ООН и гуманитарные партнеры координируют свои действия с Красным полумесяцем Йемена и местными властями для доставки необходимых медицинских наборов", — говорится в сообщении.