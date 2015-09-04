ООН: Более 5 тысяч мигрантов за сутки попали в Македонию через Грецию

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Более 5 тысяч мигрантов за сутки попали в Македонию через границу Греции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Порядка 5600 мигрантов вчера пересекли Македонию с территории Греции", - заявила пресс-секретарь УВКБ Мелисса Флеминг.

Она отметила, что поток увеличился почти вдвое. Ранее ежедневно переходили границу от 2-х до 3-х тысяч человек.

Ранее глава УВКБ Антониу Гуттереш призвал страны Евросоюза распределить у себя еще 200 тысяч беженцев на фоне крупнейшего со времен Второй мировой войны потока беженцев в Европу.