ООН: Более 334 тыс. суданцев стали внутренне перемещенными лицами за неделю

Более 334 тыс. жителей Судана были вынуждены покинуть свои дома за неделю.

Более 334 тыс. жителей Судана были вынуждены покинуть свои дома за неделю.

Как передает Report, об этом сообщило ооновское Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По информации, с 15 апреля, когда в стране начались столкновения, число внутренне перемещенных лиц превысило 3 млн, более 855 тыс. суданцев бежали в соседние страны.

"УКГВ предупреждает, что голод и перемещение населения из-за продолжающейся войны выходят из-под контроля", - говорится в сообщении.

Как отметило УКГВ, более 20 млн жителей Судана сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а более 6 млн или около 13% населения, находятся сейчас "в одном шаге от голода".