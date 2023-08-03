О нас

ООН: Более 334 тыс. суданцев стали внутренне перемещенными лицами за неделю

ООН: Более 334 тыс. суданцев стали внутренне перемещенными лицами за неделю Более 334 тыс. жителей Судана были вынуждены покинуть свои дома за неделю.
Другие страны
3 августа 2023 г. 05:32
ООН: Более 334 тыс. суданцев стали внутренне перемещенными лицами за неделю

Более 334 тыс. жителей Судана были вынуждены покинуть свои дома за неделю.

Как передает Report, об этом сообщило ооновское Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По информации, с 15 апреля, когда в стране начались столкновения, число внутренне перемещенных лиц превысило 3 млн, более 855 тыс. суданцев бежали в соседние страны.

"УКГВ предупреждает, что голод и перемещение населения из-за продолжающейся войны выходят из-под контроля", - говорится в сообщении.

Как отметило УКГВ, более 20 млн жителей Судана сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а более 6 млн или около 13% населения, находятся сейчас "в одном шаге от голода".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле
Президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле
3 августа 2023 г. 06:11
Число случаев лихорадки денге на Тайване с начала года достигло рекорда за 10 лет
Число случаев лихорадки денге на Тайване с начала года достигло рекорда за 10 лет
3 августа 2023 г. 05:00
Посольство США в Нигере продолжит работу в ограниченном режиме
Посольство США в Нигере продолжит работу в ограниченном режиме
3 августа 2023 г. 04:25
Китай направит своего представителя на консультации по Украине в Джидде
Китай направит своего представителя на консультации по Украине в Джидде
3 августа 2023 г. 03:49
Дональду Трампу грозит 561 год тюрьмы
Дональду Трампу грозит 561 год тюрьмы
3 августа 2023 г. 02:38
Полиция США проверяет сообщения о проникшем в здание Сената вооруженном человеке
Полиция США проверяет сообщения о проникшем в здание Сената вооруженном человеке
2 августа 2023 г. 23:51
Госдеп: НАТО не изучает вариант коллективной обороны в вопросе Беларуси и Польши
Госдеп: НАТО не изучает вариант коллективной обороны в вопросе Беларуси и Польши
2 августа 2023 г. 23:25
Названы основные темы обсуждений на встрече президентов Турции и России
Названы основные темы обсуждений на встрече президентов Турции и России
2 августа 2023 г. 23:00
СМИ: В России за последние пять дней подожгли 30 военкоматов
СМИ: В России за последние пять дней подожгли 30 военкоматов
2 августа 2023 г. 22:11
Зеленский дал задание послам по усилению санкций против России
Зеленский дал задание послам по усилению санкций против России
2 августа 2023 г. 21:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi