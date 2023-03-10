О нас

ООН: Более 28 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи

ООН: Более 28 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи Один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире наблюдается в Афганистане, более 28 млн афганцев нуждаются в помощи.
Другие страны
10 марта 2023 г. 18:30
ООН: Более 28 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи

Один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире наблюдается в Афганистане, более 28 млн афганцев нуждаются в помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Афганистан в настоящее время переживает один из крупнейших и наиболее серьезных гуманитарных кризисов в мире: в 2023 году рекордные 28,3 млн человек - две трети населения - нуждаются в гуманитарной помощи и защите", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2022 года афганский телеканал Ariana News со ссылкой на данные экспертов миссии ООН в Афганистане сообщил, что в 2023 году число нуждающихся в помощи афганцев превысит 28 млн человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Риши Сунак: Война в Украине завершится за столом переговоров
Риши Сунак: Война в Украине завершится за столом переговоров
10 марта 2023 г. 18:51
Гросси: Следующие переговоры МАГАТЭ и Ирана состоятся через неделю
Гросси: Следующие переговоры МАГАТЭ и Ирана состоятся через неделю
10 марта 2023 г. 15:52
Боррель: Будем увеличивать финансовую и военную поддержку Украине
Боррель: Будем увеличивать финансовую и военную поддержку Украине
10 марта 2023 г. 15:33
В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2
В Индии зафиксировали первую смерть от вируса гриппа H3N2
10 марта 2023 г. 15:30
Карл III передал титул герцога Эдинбургского своему брату
Карл III передал титул герцога Эдинбургского своему брату
10 марта 2023 г. 15:10
ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии
ЕС проведет конференцию доноров помощи Турции и Сирии
10 марта 2023 г. 14:59
НАТО отправит в Турцию еще одну партию палаток на 4 тыс. человек
ФотоНАТО отправит в Турцию еще одну партию палаток на 4 тыс. человек
10 марта 2023 г. 14:24
Число погибших из-за оползней на севере Индонезии достигло 33
Число погибших из-за оползней на севере Индонезии достигло 33
10 марта 2023 г. 13:38
Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок
Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок
10 марта 2023 г. 13:29
Снегопады в Великобритании привели к многокилометровым пробкам
Снегопады в Великобритании привели к многокилометровым пробкам
10 марта 2023 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi