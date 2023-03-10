ООН: Более 28 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи

Один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире наблюдается в Афганистане, более 28 млн афганцев нуждаются в помощи.

Один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире наблюдается в Афганистане, более 28 млн афганцев нуждаются в помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Афганистан в настоящее время переживает один из крупнейших и наиболее серьезных гуманитарных кризисов в мире: в 2023 году рекордные 28,3 млн человек - две трети населения - нуждаются в гуманитарной помощи и защите", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2022 года афганский телеканал Ariana News со ссылкой на данные экспертов миссии ООН в Афганистане сообщил, что в 2023 году число нуждающихся в помощи афганцев превысит 28 млн человек.