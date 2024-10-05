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ООН: Более 200 тыс беженцев из Ливана прибыли в Сирию с начала бомбардировок

ООН: Более 200 тыс беженцев из Ливана прибыли в Сирию с начала бомбардировок Более 200 тыс. граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября.
Другие страны
5 октября 2024 г. 16:01
ООН: Более 200 тыс беженцев из Ливана прибыли в Сирию с начала бомбардировок

Более 200 тыс. граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил в соцсетях.

"Более 200 тысяч человек - граждан Ливана и Сирии - покинули Ливан, перейдя границу с Сирией, в результате израильских бомбардировок", - отметил он.

По последним данным ливанских властей, беженцами из юга, востока и южного пригорода Бейрута стали около 1,2 млн человек. При этом десятки тысяч человек вынуждены размещаться на улицах из-за отсутствия мест в центрах временного размещения.

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Версия на английском языке At least 200,000 people have fled Lebanon into Syria, UN says
Версия на азербайджанском языке BMT: Livandan Suriyaya 200 mindən çox qaçqın gedib

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