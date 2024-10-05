ООН: Более 200 тыс беженцев из Ливана прибыли в Сирию с начала бомбардировок

Более 200 тыс. граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября.

Более 200 тыс. граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил в соцсетях.

"Более 200 тысяч человек - граждан Ливана и Сирии - покинули Ливан, перейдя границу с Сирией, в результате израильских бомбардировок", - отметил он.

По последним данным ливанских властей, беженцами из юга, востока и южного пригорода Бейрута стали около 1,2 млн человек. При этом десятки тысяч человек вынуждены размещаться на улицах из-за отсутствия мест в центрах временного размещения.