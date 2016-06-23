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    ООН: Более 2 млн. человек станут беженцами в результате предстоящих ударов по ИГ в Ираке

    Крупнейший в мире гуманитарный кризис может возникнуть после начала боевых действий по освобождению от террористов ИГ иракского города Мосул

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Более 2 млн. человек станут вынужденными переселенцами в результате предстоящих ударов по террористической группировке "Исламское государство", оккупировавшей часть территории Ирака. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные в четверг привели представители гуманитарной миссии ООН в Багдаде.

    По словам координатора гуманитарной помощи ООН в Ираке Лиз Гранде, "крупнейший в мире гуманитарный кризис может возникнуть после начала боевых действий по освобождению от террористов ИГ иракского города Мосул". Она пояснила, что при наступлении правительственных сил на Мосул сотни и сотни тысяч беженцев будут стремиться бежать из города, что приведет к непредсказуемым последствиям.

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