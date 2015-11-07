​ООН: Более 2,2 тыс.человек заразились холерой в Ираке

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Число людей, заразившихся холерой в Ираке, превысило 2,2 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) опасаются, что вспышка опасного заболевания может получить еще большее распространение из-за дождей и кризиса с безопасностью.

"Детский фонд ООН сообщает, что в Ираке предпринимаются срочные усилия по защите общин и семей от вспышки холеры, которой заразились уже более 2200 человек по всей стране. По последним оценкам, примерно 20% из них дети. Агентство озабочено, что заболевание может еще больше распространиться из-за недавних проливных дождей и проблем, вызванных отсутствием безопасности", - сказал он.

Вспышка холеры в Ираке была подтверждена в середине сентября. По состоянию на 20 октября число заразившихся составляло 1800 человек. Большинство случаев заболевания зафиксировано в окрестностях Багдада и в провинции Бабиль (Вавилон). По мнению медиков, причиной распространения холеры стало использование иракцами воды, непригодной для питья или приготовления пищи. Кроме того, в нынешнем году средняя температура воздуха в стране значительно превышает показатели предыдущих лет, что также способствует развитию и распространению инфекционного заболевания.

В 2007 году в Ираке была зафиксирована эпидемия холеры. Тогда болезнью заразились более 4 тыс. человек, из которых 24 умерли. Позже, в 2012 году, в городе Киркук на севере страны также отмечалась вспышка холеры - было инфицировано около 300 жителей города, но случаев со смертельным исходом не было.