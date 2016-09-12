ООН: Более 100 человек погибли при наводнении в Северной Корее

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 130 человек погибли в результате наводнения в провинции Хамгён-Пухто в Северной Корее. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Еще как минимум 400 человек числятся пропавшими без вести, а около ста тысяч человек остались без крова.

Причиной наводнения в Северной Корее стали продолжительные дожди.

Власти КНДР объявили мобилизацию населения. Как утверждают в руководстве страны, нынешнее наводнение стало самым крупным стихийным бедствием в стране почти за 70 лет.