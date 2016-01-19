 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ООН: Боевики ИГ удерживают в неволе около 3,5 тыс. человек в Ираке

    Большинство из них – женщины и дети

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) удерживают в неволе на территории Ирака около 3,5 тыс. человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном докладе миссии ООН по содействию в Ираке (UNAMI) и управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

    По оценкам экспертов миссии и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), около 3,5 тыс. человек "в настоящее время удерживаются в рабстве ИГИЛ". "Большинство из них – женщины и дети", - говорится в сообщении.

    По данным ООН, с января 2014 года по октябрь 2015 года жертвами вооруженного конфликта в Ираке стали более 18,8 тыс. мирных граждан, более 36,2 тыс. получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi