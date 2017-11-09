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    ООН: Блокада Йемена приведёт к гибели миллионов человек

    Глава ООН по гуманитарным вопросам предупреждает

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что блокада Йемена может привести к голоду, который станет причиной гибели миллионов людей.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    «Глава ООН по гуманитарным вопросам предупреждает, если блокада в Йемене не будет отменена, страна столкнётся с голодом, который приведёт к жертвам среди миллионов человек», — пишет агентство.

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