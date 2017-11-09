ООН: Блокада Йемена приведёт к гибели миллионов человек

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что блокада Йемена может привести к голоду, который станет причиной гибели миллионов людей.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

«Глава ООН по гуманитарным вопросам предупреждает, если блокада в Йемене не будет отменена, страна столкнётся с голодом, который приведёт к жертвам среди миллионов человек», — пишет агентство.