ООН: Бедные страны получили минимум продукции в рамках зерновой сделки

Бедные страны в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, большая часть была отправлена в богатые государства.

Бедные страны в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, большая часть была отправлена в богатые государства.

Как передает Report, об этом сообщает Координационный центр ООН.

"По сравнению с данными за 2017-2021 годы сделка обеспечила доставку беднейшим странам в тех же пропорциях, что и ранее в торговле Украины, однако пропорции относительно богатых стран оказались выше", - заявили в центре.

По информации ООН, за год страны с низким доходом, к которым относятся Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили по сделке 822 тысячи тонн из более 33 млн.

Всего за все время действия зерновой сделки порты Украины покинули 1003 судна с зерном, что составляет свыше 32,8 млн тонн грузов. Также отмечается, что с 27 июня ни одно судно не получило разрешений на проход.