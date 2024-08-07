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ООН активно работает над деэскалацией ситуации на Ближнем Востоке

ООН активно работает над деэскалацией ситуации на Ближнем Востоке ООН хочет, чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявляли сдержанность, и активно работает над деэскалацией ситуации в регионе.
Другие страны
7 августа 2024 г. 23:46
ООН активно работает над деэскалацией ситуации на Ближнем Востоке

ООН хочет, чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявляли сдержанность, и активно работает над деэскалацией ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы сейчас находимся в положении, когда ситуация может выйти из-под контроля непредвиденным образом, мы хотим этого избежать и работаем над этим", - сказал он.

Отметим, что 31 июля прошло экстренное заседание СБ ООН, созванное по просьбе Ирана после гибели Хании. Председательствующая в Совбезе Россия предложила принять заявление для прессы с осуждением убийства палестинского политика, но Великобритания, США и Франция заблокировали документ.

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