ООН активно работает над деэскалацией ситуации на Ближнем Востоке

ООН хочет, чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявляли сдержанность, и активно работает над деэскалацией ситуации в регионе.

ООН хочет, чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявляли сдержанность, и активно работает над деэскалацией ситуации в регионе.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы сейчас находимся в положении, когда ситуация может выйти из-под контроля непредвиденным образом, мы хотим этого избежать и работаем над этим", - сказал он.

Отметим, что 31 июля прошло экстренное заседание СБ ООН, созванное по просьбе Ирана после гибели Хании. Председательствующая в Совбезе Россия предложила принять заявление для прессы с осуждением убийства палестинского политика, но Великобритания, США и Франция заблокировали документ.