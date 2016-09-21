ООН: 89 процентов всех смертных приговоров в мире приводят в исполнение в Иране, Пакистане и Саудовской Аравии

Баку. 21 Сентября. REPORT.AZ/ В среду, 21 сентября, в штаб-квартир ООН в Нью-Йорке «на полях» 71-й сессии Генеральной Ассамблеи прошло мероприятие высокого уровня, посвященное смертной казни и ее жертвам.

Как передает Report, модератором дискуссии стал помощник Генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович.

Он рассказал о том, что отношение к смертной казни в мире едва ли можно назвать однозначным:

«В истории человечества еще никогда не было столько стран, отменивших смертную казнь. С другой стороны, если мы сравним данные за 2014 и 2015 год, число зарегистрированных случаев смертной казни значительно выросло. То есть можно говорить о смешанных тенденциях. И негативные тенденции подпитываются, главным образом, страхом перед терроризмом и поиском эффективных способов борьбы с наркотиками».

По данным ООН, в мире насчитывается около 170 стран, которые либо отменили смертную казнь, либо никогда ее не применяли. При этом 89 процентов всех смертных приговоров приводятся в исполнение в трех странах – в Иране, Пакистане и Саудовской Аравии.