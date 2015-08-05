​ООН: 80% населения Йемена нуждается в гуманитарной помощи

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Внутренний вооруженный конфликт в Йемене "не имеет военного решения" и может быть урегулирован "только политическим путем, посредством диалога".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

По его заверению, ООН "непрерывно координирует (действия) и работает с ССАГПЗ (Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива - ред.) во главе с Саудовской Аравией", чтобы наладить процесс политического урегулирования в Йемене.

При этом, Пан Ги Мун сообщил, что в настоящее время "в срочной гуманитарной помощи нуждается 80% населения (Йемена), или более 21 млн человек, если быть точным". "Наша команда, невзирая на все сложности, связанные с обеспечением безопасности", сейчас пытается мобилизовать дополнительное крайне необходимое гуманитарное содействие для граждан Йемена, заверил генсек ООН. В связи с этим он призвал мировое сообщество проявить щедрость.

Со своей стороны Обама подтвердил, что на нынешних переговорах рассматривалась, в том числе, "необходимость положить конец конфликту в Йемене, принять меры по поводу гуманитарной ситуации там".