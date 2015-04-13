ООН: 655 мирных жителей погибли в Афганистане с начала года

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 655 мирных жителей погибли в Афганистане с начала этого года. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, говорится в отчете ООН. В нем отмечается, что в большей части случаев ответственность за гибель гражданского населения лежит на боевиках "Талибана".

По данным ООН, за три месяца текущего года пострадали более тысячи человек.

По словам директора миссии ООН по содействию Афганистану Жоржетты Ганьон, женщины и дети чаще, чем в прошлом году, получали ранения в результате продолжающегося конфликта.