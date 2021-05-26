ООН: 40 человек считаются пропавшими без вести в результате извержения вулкана в ДР Конго

В результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго (ДРК) около 20 тысяч местных жителей остались без крова, 40 человек считаются пропавшими без вести.

В результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго (ДРК) около 20 тысяч местных жителей остались без крова, 40 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Сообщается о 31 погибшем, включая 13 человек во время эвакуации из города … 40 совершеннолетних, как сообщается, пропали без вести, несколько человек госпитализированы. Жители более 4,5 тысячи домохозяйств (около 20 тысяч конголезцев) остались без крова", - говорится в сообщении УКГВ.

Ранее замглавы делегации Международного комитета Красного Креста Рафаэль Тенауда сообщал, что из-за извержения вулкана разрушены около 2,5 тысячи домов. По его словам, по меньшей мере 5 тысяч конголезцев были вынуждены покинуть свои дома.