О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН: 40 человек считаются пропавшими без вести в результате извержения вулкана в ДР Конго

ООН: 40 человек считаются пропавшими без вести в результате извержения вулкана в ДР Конго В результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго (ДРК) около 20 тысяч местных жителей остались без крова, 40 человек считаются пропавшими без вести.
Другие страны
26 мая 2021 г. 19:39
ООН: 40 человек считаются пропавшими без вести в результате извержения вулкана в ДР Конго

В результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго (ДРК) около 20 тысяч местных жителей остались без крова, 40 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Сообщается о 31 погибшем, включая 13 человек во время эвакуации из города … 40 совершеннолетних, как сообщается, пропали без вести, несколько человек госпитализированы. Жители более 4,5 тысячи домохозяйств (около 20 тысяч конголезцев) остались без крова", - говорится в сообщении УКГВ.

Ранее замглавы делегации Международного комитета Красного Креста Рафаэль Тенауда сообщал, что из-за извержения вулкана разрушены около 2,5 тысячи домов. По его словам, по меньшей мере 5 тысяч конголезцев были вынуждены покинуть свои дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Konqoda vulkan püskürməsinin fəsadları açıqlanıb

Экслюзивные новости

Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi