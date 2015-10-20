​ООН: 35 тысяч человек близ Алеппо покинули дома из-за боевых действий

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Боевые действия в Сирии стали причиной того, что 35 тысяч человек, проживающих на окраинах города Алеппо, покинули свои дома в течение последних нескольких дней.

Как передает Report, об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Как передает агентство Reuters со ссылкой на представителя OCHA, свои дома были вынуждены покинуть жители Хадера (Hader) и Зербеха (Zerbeh) к юго-западу от Алеппо.