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ООН: 345 млн человек в мире рискуют умереть от голода

ООН: 345 млн человек в мире рискуют умереть от голода Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли отметил важность продления зерновой сделки, указав, что в мире "345 млн человек рискуют умереть от голода".
Другие страны
21 февраля 2023 г. 05:55
ООН: 345 млн человек в мире рискуют умереть от голода

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли отметил важность продления зерновой сделки, указав, что в мире "345 млн человек рискуют умереть от голода".

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Срок действия черноморской зерновой инициативы истекает. Очень важно, чтобы эти порты оставались открытыми. В условиях, когда 345 миллионов человек рискуют умереть от голода, сделка должна быть продлена", - отметил представитель ООН.

Ранее Бисли указывал, что зерновая сделка имеет ключевое значение на фоне природных катаклизмов по всему миру, и ее провала нельзя допустить.

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Версия на азербайджанском языке BMT dünyada 345 milyon insanın aclıqdan ölmə riski ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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