ООН: 345 млн человек в мире рискуют умереть от голода

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли отметил важность продления зерновой сделки, указав, что в мире "345 млн человек рискуют умереть от голода".

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли отметил важность продления зерновой сделки, указав, что в мире "345 млн человек рискуют умереть от голода".

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

"Срок действия черноморской зерновой инициативы истекает. Очень важно, чтобы эти порты оставались открытыми. В условиях, когда 345 миллионов человек рискуют умереть от голода, сделка должна быть продлена", - отметил представитель ООН.

Ранее Бисли указывал, что зерновая сделка имеет ключевое значение на фоне природных катаклизмов по всему миру, и ее провала нельзя допустить.