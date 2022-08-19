ООН: 22 млн жителей Сомалийского полуострова угрожает голод

Примерно 22 млн жителей Эфиопии, Кении и Сомали находятся на грани голода из-за многолетней засухи.

Примерно 22 млн жителей Эфиопии, Кении и Сомали находятся на грани голода из-за многолетней засухи.

Как сообщает Report , об этом говорится в пресс-релизе Всемирной продовольственной программы ООН.

С начала 2022 года еще 9 млн человек оказались в условиях острой нехватки продовольствия по всей Эфиопии, Кении, Сомали. Всего же 22 млн человек сталкиваются с проблемой обеспечить себя достаточным продовольствием.

В странах, расположенных на Сомалийском полуострове из-за засухи гибнет домашний скот, а люди ощущает острую нехватку воды. 1,1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Засуха в регионе продолжится в ближайшие месяцы. Число нуждающихся в продуктах людей будет расти, и серьезность проблемы голода будет усугубляться в случае, если следующий сезон дождей не поможет и если люди не получат гуманитарную помощь.

Для удовлетворения возрастающих потребностей местного населения в следующие полгода с учетом прогноза о продолжении засухи, для помощи жителям Сомалийского полуострова требуется еще около 418 млн долларов.