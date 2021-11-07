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ООН: 11 млн жителей Нигерии нуждаются в гуманитарной помощи

ООН: 11 млн жителей Нигерии нуждаются в гуманитарной помощи На фоне проявлений терроризма и действий вооруженных банд, в экстренной гуманитарной помощи в Нигерии нуждаются не менее 11 млн человек.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 03:42
ООН: 11 млн жителей Нигерии нуждаются в гуманитарной помощи

На фоне проявлений терроризма и действий вооруженных банд, в экстренной гуманитарной помощи в Нигерии нуждаются не менее 11 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил координатор гуманитарных операций ООН в Нигерии Эдвард Каллон на Конференции по национальной безопасности в Абудже.

Каллон напомнил, что Нигерия занимает печальное третье место в мире после Афганистана и Ирака по уровню угрозы терроризма.

"Различные регионы Нигерии столкнулись с угрозой безопасности. Это проявляется в противостоянии племен скотоводов с фермерами, действиях боевиков "Боко Харам", террористов в районе дельты реки Нигер и т.д. Сотни тысяч жителей африканской страны превратились в вынужденных переселенцев", - перечислил координатор ООН.

Он напомнил, что с начала века жертвами террористов "Боко Харам" стали более 20 тыс. мирных жителей Нигерии.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Nigeriyada 11 milyon insanın humanitar yardıma ehtiyacı var

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