ООН: 11 млн жителей Нигерии нуждаются в гуманитарной помощи

На фоне проявлений терроризма и действий вооруженных банд, в экстренной гуманитарной помощи в Нигерии нуждаются не менее 11 млн человек.

На фоне проявлений терроризма и действий вооруженных банд, в экстренной гуманитарной помощи в Нигерии нуждаются не менее 11 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил координатор гуманитарных операций ООН в Нигерии Эдвард Каллон на Конференции по национальной безопасности в Абудже.

Каллон напомнил, что Нигерия занимает печальное третье место в мире после Афганистана и Ирака по уровню угрозы терроризма.

"Различные регионы Нигерии столкнулись с угрозой безопасности. Это проявляется в противостоянии племен скотоводов с фермерами, действиях боевиков "Боко Харам", террористов в районе дельты реки Нигер и т.д. Сотни тысяч жителей африканской страны превратились в вынужденных переселенцев", - перечислил координатор ООН.

Он напомнил, что с начала века жертвами террористов "Боко Харам" стали более 20 тыс. мирных жителей Нигерии.