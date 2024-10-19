ООН: 1,1 млрд населения Земли живут в нищете

Эксперты Программы развития ООН (ПРООН) и британской Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческим развитием (OPHI) оценили количество бедных людей во всем мире.

Эксперты Программы развития ООН (ПРООН) и британской Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческим развитием (OPHI) оценили количество бедных людей во всем мире.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, исследование опубликовано на официальном сайте OPHI.

Согласно докладу, 1,1 млрд глобального населения живут в условиях нищеты. Причем 40% из них (455 млн человек) проживают в странах, охваченных войнами, нестабильностью и/или низким уровнем миролюбия.

"Мы обнаружили, что уровень бедности в районах, затронутых конфликтом, намного выше. В странах, находящихся в состоянии войны, более одного из трех человек являются бедными (34,8%), тогда как в странах, не затронутых конфликтом, по данным Программы данных о конфликтах Уппсалы, это один из девяти (10,9%)", - отметили авторы отчета.

Ученые добавили, что более половины из 1,1 млрд бедных людей - дети в возрасте до 18 лет (584 млн человек).

Кроме того, подавляющее большинство бедных не имеет санитарных условий (828 млн человек), жилья (886 млн человек) или топлива для приготовления пищи (998 млн человек).