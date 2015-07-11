​Онколог из США, калечивший своих пациентов, приговорен к 45 годам тюрьмы

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Онколог из американского города Детройт приговорен к 45 годам тюрьмы за то, что выписывал своим пациентам ненужное лечение, калечащее их здоровье.

Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Доктор Фарид Фата разработал необычную схему мошенничества, которая помогла ему выманить у страховых компаний несколько миллионов долларов.

"Я злоупотребил своими талантами, и позволил этому греху овладеть мной, потому что был одержим жаждой власти и алчности. Мое стремление к власти саморазрушительно", - сказал Фата в суде.

Фата признал себя виновным в мошенничестве и других преступлениях в прошлом году.

Государство установило 533 пострадавших, среди которых также страховые компании. Система государственного страхования и частные страховые организации потратили в общей сложности не менее 17 миллионов долларов на лечение пациентов Фаты.

У клиники Фаты "Гематология и онкология Мичигана" было семь филиалов в Детройте и смежный бизнес, связанный с проведением тестов для определения рака. Выступая перед судом, эксперты из медицинской школы Гарварда сказали, что они с трудом нашли лишь некоторые карты пациентов.

Отметим, что федеральный прокурор Кэтрин Дик настаивала на тюремном заключении для Фаты сроком в 175 лет.