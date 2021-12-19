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Омикрон-штамм стал доминирующим в Ирландии

Омикрон-штамм стал доминирующим в Ирландии Новый штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим на территории Ирландии.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 19:15
Омикрон-штамм стал доминирующим в Ирландии

Новый штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим на территории Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье министерством здравоохранения республики.

"Центр наблюдения за охраной здоровья был сегодня проинформирован о 5 124 подтвержденных случаях COVID-19. 436 пациентов с COVID-19 госпитализированы, из них 107 - в отделения интенсивной терапии, - отмечается в заявлении ведомства. - По нашим оценкам, около 52% всех случаев [инфицирования], о которых сообщается, приходятся на штамм "омикрон".

Для того чтобы стать доминирующим в Ирландии, штамму "омикрон" коронавируса понадобилось всего две недели, что лишь показывает, насколько высоко трансмиссивный этот вариант",- говориться в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке “Omikron” İrlandiyada sürətlə yayılır

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