Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 15 американских штатах

Уже примерно 15 из 50 штатов США зарегистрировали вариант "омикрон" на своей территории.

Уже примерно 15 из 50 штатов США зарегистрировали вариант "омикрон" на своей территории.

Как передает Report, об этом заявила в эфире телеканала ABC глава медицинского регулятора CDC Рошель Валенски.

"Действительно, у нас есть "омикрон", который действительно быстро распространяется… Мы знаем, что по состоянию на прошлый вечер он уже в примерно 15 штатах. Мы знаем о наличии нескольких десятков случаев, и мы внимательно за ними следим", - сказала Валенски.

"Мы каждый день слышим о новых случаях, так что их число, вероятно, вырастет", - добавила она.

При этом, по ее словам, 99,9% случаев коронавируса в США - это вариант "дельта", который на данный момент и является основной проблемой.

Относительно "омикрона" Валенски подчеркнула, что известно о наличии у него большего количества мутаций, чем у предыдущих вариантов, многие из этих мутаций ассоциируются с большей заразностью вируса, его способностью избегать вакцин и лечения.