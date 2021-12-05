Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 15 американских штатах

Уже примерно 15 из 50 штатов США зарегистрировали вариант "омикрон" на своей территории.
Как передает Report, об этом заявила в эфире телеканала
"Действительно, у нас есть "омикрон", который действительно быстро распространяется… Мы знаем, что по состоянию на прошлый вечер он уже в примерно 15 штатах. Мы знаем о наличии нескольких десятков случаев, и мы внимательно за ними следим", - сказала Валенски.
"Мы каждый день слышим о новых случаях, так что их число, вероятно, вырастет", - добавила она.
При этом, по ее словам, 99,9% случаев коронавируса в США - это вариант "дельта", который на данный момент и является основной проблемой.
Относительно "омикрона" Валенски подчеркнула, что известно о наличии у него большего количества мутаций, чем у предыдущих вариантов, многие из этих мутаций ассоциируются с большей заразностью вируса, его способностью избегать вакцин и лечения.