Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Лондоне

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Лондоне.

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный санитарный врач Лондона Кевин Фентон.

"Последняя проведенная нами проверка предварительных данных указывает на то, что в Лондоне больше 50% случаев, которые требуют дополнительного изучения, приходятся на "омикрон", вытесняющий "дельту" в качестве доминирующего варианта", - сказал он. Упомянутые им случаи - те, когда на заражение "омикроном" указывают результаты ПЦР-теста, однако результатов геномного анализа пока нет.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил о том, что в Лондоне на "омикрон" приходится 44% заражений коронавирусом, а в Англии - около 20%, однако этот показатель очень быстро растет. Ожидается, что до конца месяца омикрон-штамм станет доминирующим на территории Великобритании.