Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 89 странах

Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах.

Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 16 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 89 странах всех шести регионов ВОЗ", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

В организации отмечают, что у омикром-штамма "имеется существенное преимущество в росте" в сравнении с дельта-штаммом и что он "распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант". Согласно этим данным, за 1,5 - 3 дня происходит удвоение числа заразившихся.

При этом "омикрон" распространяется в странах "с высокими уровнями иммунитета среди населения". В ВОЗ считают, что, скорее всего, "омикрон" превзойдет дельта-штамм в тех местах, где наблюдается передача коронавируса внутри общин.

Что касается тяжести протекания заболевания при заражении "омикроном", то данные на этот счет пока являются "ограниченными", отмечается в бюллетене. Требуется больше информации для того, чтобы прояснить этот вопрос, а также вопрос о том, какое воздействие вакцины и иммунитет оказывают на тяжесть болезни.