О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 89 странах

Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 89 странах Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 17:20

Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 16 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 89 странах всех шести регионов ВОЗ", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

В организации отмечают, что у омикром-штамма "имеется существенное преимущество в росте" в сравнении с дельта-штаммом и что он "распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант". Согласно этим данным, за 1,5 - 3 дня происходит удвоение числа заразившихся.

При этом "омикрон" распространяется в странах "с высокими уровнями иммунитета среди населения". В ВОЗ считают, что, скорее всего, "омикрон" превзойдет дельта-штамм в тех местах, где наблюдается передача коронавируса внутри общин.

Что касается тяжести протекания заболевания при заражении "омикроном", то данные на этот счет пока являются "ограниченными", отмечается в бюллетене. Требуется больше информации для того, чтобы прояснить этот вопрос, а также вопрос о том, какое воздействие вакцины и иммунитет оказывают на тяжесть болезни.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
13 декабря 2021 г. 12:04
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
14 декабря 2021 г. 11:05
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24
Посол Украины в Азербайджане посетил могилу Гейдара Алиева
Посол Украины в Азербайджане посетил могилу Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi