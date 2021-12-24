"Омикрон"-штамм коронавируса обнаружили еще в одной стране

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Северной Македонии.

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Северной Македонии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в минздраве республики.

Уточняется, что в результате проведенного в частной клинике в Скопье анализа "омикрон"-штамм был обнаружен у мужчины, который прибыл из Великобритании.

"Пациент в январе 2021 года перенес коронавирус без симптомов. После этого он принял вакцины - две дозы Pfizer. Два дня назад сдал тест, и выявлен штамм "омикрон", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что COVID-19 у мужчины протекает в легкой форме, он находится на самоизоляции дома.