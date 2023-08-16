Омид Нурипур: Германия должна отправить Украине новое вооружение

Власти Германии должны отправить Украине новое вооружение.
Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель партии “Зеленые”, которая входит в правящую коалицию ФРГ, Омид Нурипур.
Он отметил, что это касается и крылатых ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км.
“Украина срочно нуждается в дополнительных военных средствах, к которым относятся и крылатые ракеты Taurus. Поэтому следует быстро принять решение о германских поставках. Если для этого необходимы технические изменения ракет, то их следует скорее осуществить“, - отметил Нурипур.