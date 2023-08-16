Омид Нурипур: Германия должна отправить Украине новое вооружение

Власти Германии должны отправить Украине новое вооружение.

Власти Германии должны отправить Украине новое вооружение.

Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель партии “Зеленые”, которая входит в правящую коалицию ФРГ, Омид Нурипур.

Он отметил, что это касается и крылатых ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км.

“Украина срочно нуждается в дополнительных военных средствах, к которым относятся и крылатые ракеты Taurus. Поэтому следует быстро принять решение о германских поставках. Если для этого необходимы технические изменения ракет, то их следует скорее осуществить“, - отметил Нурипур.