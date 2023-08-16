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Омид Нурипур: Германия должна отправить Украине новое вооружение

Омид Нурипур: Германия должна отправить Украине новое вооружение Власти Германии должны отправить Украине новое вооружение.
Другие страны
16 августа 2023 г. 02:12
Омид Нурипур: Германия должна отправить Украине новое вооружение

Власти Германии должны отправить Украине новое вооружение.

Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель партии “Зеленые”, которая входит в правящую коалицию ФРГ, Омид Нурипур.

Он отметил, что это касается и крылатых ракет немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км.

“Украина срочно нуждается в дополнительных военных средствах, к которым относятся и крылатые ракеты Taurus. Поэтому следует быстро принять решение о германских поставках. Если для этого необходимы технические изменения ракет, то их следует скорее осуществить“, - отметил Нурипур.

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Версия на азербайджанском языке Omid Nuripur: “Almaniya Ukraynaya yeni hərbi texnika göndərməlidir”

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