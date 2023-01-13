Омбудсмены России и Украины подвели итоги работы по оказанию помощи гражданским лицам

Состоялся третий раунд переговоров между Уполномоченными по правам человека РФ и Украины Татьяной Москальковой и Дмитрием Лубинцем.

Состоялся третий раунд переговоров между Уполномоченными по правам человека РФ и Украины Татьяной Москальковой и Дмитрием Лубинцем.

Как передает Report , об этом российский омбудсмен написала в своем Telegram-канале .

"Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей", - отметила она.

На полях международной конференции в Анкаре Москалькова 11 января провела встречу с Лубинцом, а также трехстороннюю встречу с участием турецкого коллеги Шерефа Малкоча. Москалькова сообщила, что в ходе этих встреч обсуждались вопросы полной репатриации раненых, "эвакуации гражданских лиц, которые обратились непосредственно" к омбудсмену, "об эвакуации на территорию России, к родственникам" и другие темы.