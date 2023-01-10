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Омбудсмен Украины: В Анкаре пройдет встреча с российским и турецким коллегами

Омбудсмен Украины: В Анкаре пройдет встреча с российским и турецким коллегами Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что его встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой пройдет в Анкаре в трехстороннем формате с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча.
Другие страны
10 января 2023 г. 19:20
Омбудсмен Украины: В Анкаре пройдет встреча с российским и турецким коллегами

Встреча омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой пройдет в Анкаре с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом Д. Лубинец сообщил на пресс-конференции в Анкаре после встречи с Малкочем.

"Встреча с Москальковой запланирована. Сегодня турецкий омбудсмен выступил с инициативой проведения этой встречи в расширенном формате. Не хочу раскрывать сейчас ее детали, через несколько дней вы сами все увидите", - заявил Лубинец.

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