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Оман осудил удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене

Оман осудил удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене Оман осудил удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене, выразив обеспокоенность применением военной силы со стороны "дружественных стран".
Другие страны
12 января 2024 г. 15:09
Оман осудил удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене

Оман осудил удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене, выразив обеспокоенность применением военной силы со стороны "дружественных стран".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оманского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел с большой обеспокоенностью следит за американо-британскими бомбардировками, затронувшими несколько городов братской Йеменской Республики, и может лишь осудить применение военной силы со стороны дружественных стран, в то время как Израиль упорствует в бомбардировках, жестокой войне и блокаде сектора Газа, избегая какой-либо ответственности и наказания", - указано в заявлении.

Как отмечается в документе, власти Омана неоднократно предупреждали о рисках расширения конфликта в Ближневосточном регионе.

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