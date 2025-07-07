Олоф Джилл: ЕС продолжает интенсивные переговоры с США перед дедлайном 9 июля

ЕС продолжает работу над достижением торгового соглашения с США до крайнего срока - 9 июля.

ЕС продолжает работу над достижением торгового соглашения с США до крайнего срока - 9 июля.

Как сообщает европейское бюро Report, официальный представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе заявил о достижении "значительного прогресса в переговорах по принципиальному соглашению между сторонами", не вдаваясь в подробности.

Он подтвердил, что активная работа над заключением торгового соглашения с США продолжается, несмотря на появившиеся сообщения о возможном переносе установленного срока с 9 июля на 1 августа.

"Мы не будем комментировать письма, которые не получали, и заявления, сделанные администрацией США. Мы продолжаем работу в направлении дедлайна 9 июля. Политические и технические контакты между ЕС и США продолжаются», - отметил Джилл.

По его словам, вечером 6 июля состоялся телефонный разговор между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, однако никаких подробностей беседы не привел, отметив только, что "между ними состоялся хороший обмен мнениями".

Он подчеркнул, что ЕС по-прежнему привержен достижению сделки, "которая принесет пользу бизнесу ЕС, потребителям и мировой экономике в целом".

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать сообщения о возможных угрозах со стороны США ввести 17-процентные тарифы на сельскохозяйственную продукцию, а также заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о потерях в автомобильной промышленности.

"С самого начала ЕС был непоколебим и неизменен в своей позиции. Мы хотим достичь соглашения с США, хотим избежать тарифов. Мы считаем, что они наносят ущерб. Мы хотим достичь взаимовыгодных, а не проигрышных, результатов для обеих сторон", - пояснил Джилл.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что хотя приоритетом остаются переговоры с США и достижение договоренности, ЕС готовится и к другим возможным сценариям. Касаясь ответных мер на случай провала переговоров, он сообщил, что консультации с государствами-членами ЕС по данному вопросу завершены, и сейчас ЕК анализирует полученную от них и бизнеса "обратную связь".