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    Олланд заявил, что "Charlie Hebdo" жив и будет жить

    По прогнозам, после совершения атаки на редакцию еженедельник может собрать более 10 млн. евро

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что еженедельник "Charlie Hebdo" "жив и будет жить дальше". Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

    "Вы можете убивать мужчин и женщин, но вы никогда не сможете убить их идеи", — подчеркнул президент.

    Олланд добавил, что террористы хотят истребить свободную прессу, так как она свободна и прямолинейна.

    Ранее стало известно, что "Charlie Hebdo" после совершения атаки на редакцию может собрать более 10 млн. евро.

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