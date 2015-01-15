Олланд заявил, что "Charlie Hebdo" жив и будет жить

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что еженедельник "Charlie Hebdo" "жив и будет жить дальше". Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

"Вы можете убивать мужчин и женщин, но вы никогда не сможете убить их идеи", — подчеркнул президент.

Олланд добавил, что террористы хотят истребить свободную прессу, так как она свободна и прямолинейна.

Ранее стало известно, что "Charlie Hebdo" после совершения атаки на редакцию может собрать более 10 млн. евро.