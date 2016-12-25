Олланд выразил солидарность родственникам пожарного, погибшего в результате несчастного случая

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции пожарный погиб в результате ДТП, когда пожарная бригада ехала на вызов

Как передает Report, об этом сообщает BFM TV.

По данным телеканала, 53-летний пожарный скончался, трое его коллег пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что пожарный автомобиль перевернулся, однако причина аварии пока не ясна.

Свои соболезнования в связи с инцидентом выразил президент Франции Франсуа Олланд.

«Я выражаю солидарность родственникам пожарного, погибшего в результате несчастного случая, в котором также пострадали еще трое его коллег», — написал Олланд.