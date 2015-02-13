Олланд: условия для передачи "Мистралей" не выполнены

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что условия для передачи России вертолетоносцев типа "Мистраль" пока еще не выполнены.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, в начале января министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Россия получит вертолетоносцы класса "Мистраль" только при условии установления мира на Украине.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014 году.

В ноябре президент Франции Франсуа Олланд приостановил процесс передачи вертолетоносца "до дальнейшего уведомления".